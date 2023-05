Chuva causa deslizamento de terra e alagamentos em Salvador

A Prefeitura de Salvador já havia informado a população por meio de suas redes sociais, no início da manhã, dos riscos provocados pelas chuvas, orientando que moradores ligassem para a Defesa Civil em caso de emergência, no telefone 199.

Houve o registro de ao menos outros 13 deslizamentos de terra, além de 14 imóveis alagados. O entorno do local do deslizamento mais crítico foi interditado pela Defesa Civil.

No bairro Cajazeiras, um imóvel desabou durante a manhã devido às chuvas dos últimos dias na cidade e três das sete pessoas que moram no local chegaram a ser soterradas, de acordo com a Defesa Civil de Salvador.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.