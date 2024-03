PM aposentado mata com tiro morador de Poá (SP) após acidente de trânsito

Em seguida, ainda de acordo com o BO, ele foi cercado pelo dono do veículo, que estava acompanhado por seus dois filhos, entre os quais Diego.

Segundo o boletim de ocorrência, Edegar trafegava pela avenida Adhemar de Barros, no bairro Vila Anchieta, quando colidiu com um Gol parado na via. Eram por volta de 22h.

