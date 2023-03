Petição reúne 15 mil signatários que querem que nome da estação Paulo Freire seja mantido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um abaixo-assinado que pede que o Governo de São Paulo mantenha o nome do educador Paulo Freire em uma futura estação da linha 2-verde do Metrô, na capital paulista, reúne mais de 15 mil signatários. Como revelou a coluna nesta semana, a empresa decidiu batizá-la de Fernão Dias, bandeirante que teve uma trajetória atrelada à exploração de indígenas.

