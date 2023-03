Congressistas pedem apuração sobre vacinas perdidas, e TCU mira estoque do SUS

Duas doses do Spinraza, cada uma comprada por R$ 160 mil pelo governo federal, também foram descartadas. Usada para pacientes com AME (atrofia muscular espinhal), a terapia é uma das mais caras do mundo.

"As vacinas foram adquiridas em função da população brasileira. Como sabemos, a adesão às vacinas diminuiu depois do controle sanitário da doença em todo o mundo. Pelo que fui informado, a maior parte das vacinas vencidas são da Fiocruz", afirmou Queiroga na terça-feira (14).

"Merece uma discussão mais ampla, inclusive aqui, no Legislativo, a manutenção do estoque sob sigilo", disse ele.

Os ministros do tribunal decidiram aplicar multa de R$ 1 milhão ao general da reserva Ridauto Ribeiro, ex-diretor de logística da Saúde, e a Rosana Leite, ex-secretária extraordinária de enfrentamento à Covid-19, sob o argumento de que faltou planejamento ao aceitar o lote, que chegou ao Brasil com cerca de um mês de validade restante.

