Linha 15-prata do monotrilho apresenta lentidão uma semana após colisões

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Uma semana após as duas colisões entre composições do monotrilho, a linha 15-prata do monotrilho, que corta parte da zona leste paulistana, deixou nesta quinta-feira (16) os usuários amontoados nas estações por causa do maior intervalo entre os trens.

Devido à lentidão e ao maior tempo de parada, as estações ficaram lotadas no horário de pico da volta dos trabalhadores para casa, o que acabou afetando também a linha 2-verde, que faz interligação na estação Vila Prudente.

Em resposta à reportagem, a assessoria do Metrô disse, em nota, que a linha funcionou das 17h54 às 19h18 com "restrições operacionais".

"Por conta do reflexo, a Linha 2-Verde operou com velocidade reduzida e maior tempo de parada. No momento, a situação está normalizada em ambas as linhas", afirmou a empresa.

Nesta quinta, a linha 15-prata também deixou muitos usuários nervosos de manhã. Eles usaram as redes sociais para desabafar.

Algumas pessoas chegaram a falar que a composição ficou 30 minutos parada em uma estação, com as portas abertas. Outras citaram dez minutos. Mas todas reclamaram que o funcionamento não estava normal.

À tarde, usuários anunciaram que estavam desistindo de pegar o monotrilho.