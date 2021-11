Paulistanos aproveitam dia de sol e lotam avenida Paulista no feriado

A família também relata que está começando a retomar a rotina com a queda no número de casos de Covid-19.

"Acho que é uma boa oportunidade de você se divertir na área urbana. Eu gosto desse movimento de várias pessoas diferentes, várias músicas diferentes", afirma Victória. A irmã, Giullia concorda. "Essa diversidade me agrada, a muvuca, as músicas misturadas, nada disso me incomoda. Eu, na verdade, gosto muito".

As irmãs Victória Bertti, 23, assistente administrativa, e Giullia Perussetto, 20, analista de marketing, são de Mauá (ABC) e dizem que escolheram passar a tarde na avenida Paulista porque gostam muito do ambiente diverso e democrático em que o local se transforma em datas como a desta segunda.

