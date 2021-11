Tubarão fere menino de 11 anos em Ilha Comprida, no litoral de SP

Nas redes sociais, o pai do menino, Celso Marques Moreira Junior, lamentou o acidente e agradeceu a Deus pela recuperação do filho.

Segundo o portal G1, a criança mora no interior de São Paulo e estava na cidade a passeio no feriado, visitando o pai, que mora em Ilha Comprida.

De acordo com informações do sargento, o cardume estava passando na zona de arrebentação de ondas, o que é atípico, já que normalmente os peixes se deslocam em áreas mais profundas.

