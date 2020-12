Parque temático japonês de Super Mario inaugura em 2021

A Universal Studios Japan anunciou hoje que o primeiro parque temático ‘Super Mario’ será inaugurado na cidade de Osaka, em fevereiro. O parque deveria ter sido inaugurado em julho de 2020, antes dos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Com um castelo do Bowser da vida real e uma atração interativa, a aguardada zona de ‘Super Nintendo World’ no Universal Studios Japan, foi adiada pela pandemia de coronavírus, assim como os Jogos Olímpicos, ambos remarcados para 2021.

Os fãs da Nintendo poderão visitar a atração a partir de 4 de fevereiro, apesar das fronteiras do Japão estarem fechadas para quase todos os turistas estrangeiros há meses e de ainda não ter nenhum plano para aliviar as restrições divulgado.