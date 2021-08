Para Milton Ribeiro, deficiência elevada de crianças torna impossível convivência em aula

O pesquisador Rodrigo Hübner Mendes, fundador do Instituto Rodrigo Mendes, que promove programas de educação inclusiva no Brasil, declarou que as afirmações do ministro reforçam um desconhecimento técnico.

A fala do ministro foi uma tentativa de explicar entrevista concedida há dez dias em que declarou que estudantes com deficiência "atrapalhavam, entre aspas", o aprendizado de outros alunos da mesma sala de aula.

