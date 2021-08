Adolescente tenta matar ex-professor na BA, mas arma falha três vezes; veja vídeo

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Um adolescente de 15 anos tentou assassinar o ex-professor em um bar no município de Guaratinga, no sul da Bahia, mas a arma não disparou após três tentativas feitas contra a cabeça da vítima.

O caso ocorreu no último sábado (14), mas as imagens só foram divulgadas nesta terça-feira (17). Em depoimento prestado à Polícia Civil baiana na segunda (16), o professor afirmou que o jovem teria "desavenças" com ele desde 2018.

O homem, cuja identidade não foi divulgada pela polícia, não percebeu a ação, pois estava sentado de costas.

Sua noiva, que estava à mesa sentada de frente para o professor, tampouco percebeu a aproximação do adolescente.

Ambos só souberam da tentativa de homicídio depois da fuga do jovem, quando foram alertados por clientes que estavam sentados em mesas vizinhas.

Toda a ação foi registrada por uma câmera instalada no estabelecimento comercial.

As imagem mostram uma pessoa utilizando boné vermelho, casaco de frio, bermuda e sandálias se aproximar do casal e tentar efetuar dois disparos seguidos. Ao perceber que a arma estava com defeito, tenta pela terceira vez atirar, mas ela novamente falha. Por fim, deixa o bar correndo.

A Policial Civil da Bahia informou que o delegado responsável pelo caso deverá solicitar a apreensão do adolescente, que ainda não foi localizado, por ato infracional análogo à tentativa de homicídio.