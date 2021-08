Prefeitura do Rio investiga se morador tomou 5 doses de vacinas contra Covid-19

Os jovens de 19 anos que não conseguirem tomar a vacina por falta de doses poderão procurar as unidades nesta sexta (20), junto com os de 18 anos. Na próxima semana, começa a aplicação nos adolescentes, com três dias reservados para cada idade.

Enquanto isso, a cidade do Rio passa por mais um risco de paralisação da campanha. O município afirma que houve atraso na liberação de uma nova remessa, e por isso alguns postos estão com os estoques esgotados nesta quinta (19).

Já em São Paulo, uma veterinária imunizada com duas doses da Coronavac afirmou ter furado a fila da campanha para tomar uma terceira dose do imunizante da Janssen.

RIO DE JANEIRO , RJ (FOLHAPRESS) - A Prefeitura do Rio de Janeiro investiga o caso de um morador que teria se vacinado cinco vezes contra a Covid-19, incluindo duas doses da AstraZeneca, duas da Coronavac e uma da Pfizer. Ele teria ido a um posto no início desta semana para tentar tomar a sexta dose.

