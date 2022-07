Padrasto é suspeito de estuprar e engravidar menina de 11 anos no RJ

A vítima passou por exames de corpo de delito no IML (Instituto Médico Legal) e também no posto de saúde e está recebendo atendimento psicológico. Ainda não há, contudo, informações sobre o estado de saúde da menina.

Ao UOL, a Prefeitura de São João de Meriti informou que o caso chegou na sexta-feira (29) ao Conselho Tutelar da cidade e que a vítima e a família dela foram atendidas com "todas as medidas protetivas e garantias de direito".

