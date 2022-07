Caminhão fica em chamas e apenas imagem de Nossa Senhora fica intacta

Um caminhão ficou destruído durante um incêndio na BR-217, em Bataguassu, em Mato Grosso e, curiosamente, apenas a imagem de Nossa Senhora Aparecida ficou intacta. O caso aconteceu na quinta-feira (28), e viralizou nas redes sociais, com mais de 100 mil visualizações

As causas do acidente que destruiu toda uma carga de algodão ainda não esclarecida, e apesar da dimensão do fogo, também não houve feridos.

“Tem coisa que não tem explicação”, disse o homem que filmou o acidente. “A carreta derreteu toda e a imagem de Nossa Senhora Aparecida nem sapecou, é impressionante”, completou.

O acidente ocorreu na manhã de quinta-feira (28/7), na BR-267, em Bataguassu, no Mato Grosso do Sul.

A imagem estava acoplada em um painel que separava o início da carroceria e a cabine do veículo — essa parte, que recebia uma espécie de “proteção” do painel com a imagem da santa, também não foi atingida pelas chamas.