Nilton Lins

Operação policial deixa cinco suspeitos mortos em Caraíva, sul da Bahia

Por Folha de São Paulo

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) - Uma operação liderada por forças de segurança estaduais e federais na manhã desta quinta-feira (6) resultou na morte de cinco suspeitos em Caraíva, distrito de Porto Seguro e um dos principais destinos turísticos da Bahia.

Policiais militares, civis e federais foram ao distrito cumprir ordens judiciais contra suspeitos que seriam integrantes da facção Comando Vermelho. Eles eram suspeitos de crimes como homicídios, tráficos de armas e drogas, lavagem de dinheiro e corrupção de menores.

A secretaria da Segurança Pública da Bahia informou que os cinco suspeitos atacaram as equipes da polícia, foram baleados e não resistiram aos ferimentos. Com eles, foram apreendidos dois fuzis, uma submetralhadora, duas pistolas, uma granada, munições e drogas.

De acordo com a pasta, o grupo ameaçava os moradores por meio das redes sociais, com postagens exibindo armas de fogo, e tentavam impor toque de recolher no distrito turístico.

A Operação Vértice 1 foi liderada pela Ficco (Força Integrada de Combate ao Crime Organizado), integrada por agentes da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil e Polícia Militar da Bahia.

Esta é a segunda operação policial em Caraíva em um período de seis meses. Em maio, o distrito viveu dias de tensão após a uma ação que resultou na morte de duas pessoas.

Uma das vítimas foi Victor Cerqueira Santos Santana conhecido como Vitinho. Ele era guia de turismo e trabalhava com passeios de lancha e de buggy na região. Segundo relato de moradores locais, não tinha relação com grupos criminosos.

O caso passou a ser investigado pela Polícia Civil e pela Corregedoria da Polícia Militar. O Ministério Público do Estado da Bahia instaurou procedimento para acompanhar as apurações.

