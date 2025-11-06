   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Entenda o que é um surto psicótico e como ajudar o paciente de forma segura

Por Folha de São Paulo

06/11/2025 16h15 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um surto ou episódio psicótico é definido pela dificuldade em distinguir o real do imaginário e pode ser causado por doenças ou uso de drogas.

Nesta quinta-feira (6), morreu o ex-deputado estadual do PT Paulo Frateschi, 75, em São Paulo. De acordo com registro policial, o filho da vítima, identificado como Francisco Frateschi, 34, "esfaqueou o pai em um momento de surto". Outras informações sobre a natureza do surto não foram divulgadas.

Em um episódio psicótico agudo, o paciente pode ficar agressivo, agitado, ansioso e ter insônia devido a ideias de perseguição, afirma Mario Louzã, coordenador do Programa Esquizofrenia do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas, da USP.

QUAIS DOENÇAS PODEM TER COMO SINTOMA A PSICOSE?

Doenças de ordem mental como esquizofrenia, transtorno bipolar, Alzheimer e algumas epilepsias podem ter como sintoma a psicose, diz Louzã.

"O leque de opções é grande, depende de outros elementos que a gente examina no paciente. Mas é comum que aconteçam episódios psicóticos agudos no transtorno bipolar e na esquizofrenia", diz.

A psicose também pode aparecer com o consumo de drogas, mesmo que a pessoa não tenha nenhum transtorno diagnosticado.

É COMUM QUE A AGRESSÃO SE MANIFESTE?

É possível ter um quadro psicótico sem a parte da agitação e da agressividade.

São nos casos mais extremos, ou seja, nos episódios psicóticos agudos que o paciente tem um delírio tão intenso que se envolve nele e começa a agir segundo a realidade da própria cabeça.

COMO PERCEBER O INÍCIO DE UM SURTO PSICÓTICO?

Um surto não acontece tão abruptamente, diz Louzã, com exceção de casos de uso de drogas. "Em um quadro bipolar ou de esquizofrenia, ele demora alguns dias para acontecer", explica o médico.

Por isso, é possível notar uma mudança no comportamento do paciente antes de o surto se concretizar.

Em um quadro de transtorno bipolar com o paciente em mania, por exemplo, é possível notar uma aceleração da maneira como a pessoa fala e age, e uma diminuição no tempo de sono dela. "Ela se sente mais poderosa, começa a achar que é mais do que realmente é", exemplifica.

O início do quadro psicótico agudo varia de doença para doença. Em alguns casos, o paciente pode ter parado de tomar a medicação de forma consciente, um ponto que também deve ser observado.

Nesses casos, o profissional de saúde do paciente deve ser procurado antes que a situação escale.

O QUE FAZER CASO PRESENCIE UM EPISÓDIO PSICÓTICO?

Se notar que o paciente está mais agressivo, deve-se evitar ficar sozinho com a pessoa em um quadro de agitação. "Se a pessoa tem um diagnóstico conhecido e você percebe que ela está entrando em surto de novo, você vai rapidamente buscar ajuda médica", diz Louzã.

Caso o psiquiatra não esteja disponível ou em caso de maior urgência, deve-se chamar o Samu.

O paciente deve ser encaminhado ao pronto-socorro para o atendimento emergencial. Lá, será medicado para que fique mais calmo e para que haja um controle da agitação ou agressividade.

Segundo a psiquiatra Maria Fernanda Caliani, especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental pela USP, a prioridade é garantir a segurança de todos, inclusive da própria pessoa em crise. "O ideal é manter a calma, evitar discussões ou tentativas de convencimento pois neste momento nenhum argumento lógico terá sentido, o importante aqui é buscar ajuda profissional imediatamente", explica.

"Jamais se deve tentar conter fisicamente sem preparo ou suporte adequado, pois isso pode agravar a situação. O acolhimento, o tom de voz tranquilo e a presença de alguém de confiança fazem diferença até que a equipe especializada chegue", acrescenta.

A INTERNAÇÃO É ADEQUADA?

Caliani afirma que a Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei 10.216/2001) mudou a forma de olhar para o cuidado em saúde mental no Brasil. "Ela garante os direitos da pessoa com transtorno mental e prioriza o tratamento em liberdade, próximo da família e da comunidade, com o mínimo de internação possível", diz.

A internação só deve ocorrer quando há risco real à vida do paciente ou de terceiros e quando os recursos ambulatoriais não são suficientes.

"A internação é uma etapa de cuidado intensivo, e deve sempre vir acompanhada de um plano de acompanhamento e reintegração após a alta. O foco é tratar, proteger e devolver autonomia", afirma a médica.

Bastidores da Política - COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula Bastidores da Política
COP 30: A face oculta do discurso ambiental de Lula

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


06/11/2025

Operação policial deixa cinco suspeitos mortos em Caraíva, sul da Bahia

06/11/2025

Príncipe William se encontrará com liderenças indígenas na COP30

Foto: Divulgação

06/11/2025

Imersão em Odontologia Digital chega a Manaus, com foco em prática e novas tecnologias

06/11/2025

Ex-chefe da FAB é condenado por usar militares em serviços na casa dele

06/11/2025

Quase de 50 países declaram apoio ao Fundo de Florestas, aposta do Brasil para COP30

06/11/2025

SP entra em alerta para tempestades nesta sexta-feira (7)

06/11/2025

Câncer é principal causa de morte em 670 cidades brasileiras, diz Observatório de Oncologia

06/11/2025

Fluxo ainda é tímido nos restaurantes do Ver-O-Peso, avaliam empreendedores

06/11/2025

Rei da Suécia diz que Belém é vibrante

06/11/2025

Itália tenta ajudar Brasil a emplacar biocombustível na Europa

06/11/2025

Noruega promete investir US$ 3 bi em fundo para preservação de florestas criado pelo Brasil

06/11/2025

Instituto Itaúsa lança plataforma que mostra riscos ao Brasil de aumento de temperatura em 2°C

06/11/2025

Ex-deputado Paulo Frateschi teria discutido com o filho antes de ser morto, dizem familiares

06/11/2025

Lula diz esperar participação do banco do Brics em fundo para florestas

06/11/2025

ECA digital entra em vigor em cinco meses, mas ainda não se sabe como aferir idade

06/11/2025

Seis adolescentes tomam remédio controlado e são socorridos em escola estadual de SP

06/11/2025

Defensor público é afastado por questões médicas após morte de influenciadora em SP

06/11/2025

Prefeito de Sorocaba (SP), Rodrigo Manga, é afastado do cargo

06/11/2025

Lula abre Cúpula de Líderes da COP 30 e defende superação de combustíveis fósseis e reversão de desmatamento

06/11/2025

Cúpula de líderes começa com pavilhão da COP30 ainda em obras

06/11/2025

Macron chega à Cúpula dos Líderes

06/11/2025

Lula tem reunião bilateral com príncipe William

06/11/2025

Zona azul tem almoço com alimentos da agricultura familiar por R$ 40

06/11/2025

Gustavo Petro critica Trump e Europa e diz que mundo vive fracasso climático

06/11/2025

Portugal anuncia 1 milhão de euros para Fundo de Florestas

06/11/2025

Ano de 2025 será o segundo ou terceiro mais quente da história, diz ONU

Foto: Ricardo Stuckert/PR

06/11/2025

Veja íntegra do discurso do presidente Lula na Cúpula dos Líderes

06/11/2025

Vice que assume Prefeitura de Sorocaba foi dirigente de futebol e declarou salto em patrimônio

06/11/2025

Médica que sequestrou recém-nascida é detida em GO por envolvimento em homicídio


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!