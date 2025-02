Operação contra jogo do bicho prende 50 pessoas ligadas a Rogério de Andrade no Rio

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - Uma operação contra o jogo do bicho no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (21), prendeu 50 pessoas suspeitas de pertencerem a uma organização criminosa comandada pelo contraventor Rogério de Andrade.

A Operação Safari, realizada pelo Gaeco (Grupo de Atuação Especializada de Combate ao Crime Organizado), do Ministério Público do Rio, visa fechar dezenas de pontos de exploração do jogo ilegal em vários bairros da capital fluminense que seriam controlados pelo grupo de Rogério.

"A operação de hoje teve sua gênese no mapeamento de pontos do bicho pertencentes a Rogério de Andrade, cuja organização criminosa persiste em suas atividades ilícitas. A ação estratégica permitirá seguirmos o rastro do dinheiro do bicho", afirmou a promotora Letícia Emile, coordenadora do Gaeco.

Segundo o Ministério Público, além das prisões, os agentes apreenderam grande quantidade de material relacionado ao esquema. O levantamento dos pontos de jogo foi realizado a partir de um trabalho de inteligência conduzido pela Promotoria.

Segundo o Gaeco, a operação faz parte de um conjunto de ações estratégicas contra o crime organizado no estado.

Cerca de cem agentes e 50 viaturas foram mobilizados na ação, que contou com o apoio da Coordenadoria de Segurança e Inteligência do Ministério Público, da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados e do Departamento Geral de Polícia Especializada, da Polícia Civil.

A operação ocorre enquanto Rogério de Andrade segue preso no presídio federal de Campo Grande, em Mato Grosso do Sul. O contraventor foi detido no fim de outubro de 2024, na Operação Último Ato, que mirou sua organização criminosa. Ele é apontado como o mandante da morte do também bicheiro Fernando Iggnácio, assassinado em novembro de 2020 na zona oeste do Rio.

A Promotoria afirmou que a nova denúncia contra Rogério apresenta provas que o indicam como mentor do crime. Iggnácio, genro e sucessor do contraventor Castor de Andrade, foi morto ao desembarcar de um helicóptero vindo de Angra dos Reis. Ele foi atingido por disparos de fuzil.

O advogado Raphael Mattos, que representa Rogério de Andrade, entrou com dois pedidos de habeas corpus: um para revogar sua prisão preventiva e outro para suspender sua inclusão no Regime Disciplinar Diferenciado. Ambos foram negados pela desembargadora Elizabete Alves de Aguiar, da 8ª Câmara Criminal do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio.

Na decisão que determinou a prisão do contraventor, a Justiça destacou que ele é chefe de um grupo criminoso envolvido em homicídio, corrupção, lavagem de dinheiro e contravenção, além de manter contatos com órgãos de segurança estaduais. A transferência para um presídio federal foi considerada necessária para impedir sua interferência nas investigações em curso.