Onda de frio deve perder força na próxima semana; veja mínimas para capitais do Sul e Sudeste

GONÇALVES, MG (FOLHAPRESS) - A massa de ar polar que derrubou as temperaturas nesta semana provocando neve em diferentes municípios da região Sul, geada nas pastagens e chuva congelante vai perder força na próxima semana.

Capitais da região Sul, cujos termômetros atingiram patamares negativos ou próximos de 0ºC vão ter elevação de temperatura. Em Curitiba, a mínima prevista nesta sexta-feira (30) será de -2ºC. Já no dia 3 de agosto deverá subir para 7ºC. Em Porto Alegre, as mínimas deverão variar entre 2ºC e 9ºC no período.

Florianópolis também seguirá a mesma tendência, saindo dos 4ºC de mínima, nesta sexta, para 11ºC no dia 3, de acordo com a previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), órgão responsável pelas medições oficiais do clima no Brasil.

Segundo os meteorologistas do Inmet, a massa de ar polar persistirá em atuação até o próximo domingo (1) em grande parte do país. Ela perderá força, e as temperaturas sofrerão elevação gradual, amenizando a sensação de frio.

Entre sexta e sábado (31), várias cidades da região Sul localizadas em áreas de maior altitude continuarão sob mínimas de -6ºC e -8ºC, podendo, pontualmente, atingir até -10ºC. As máximas não passarão de 12ºC. Nessas condições, poderá ocorrer queda de neve em pontos isolados.

No Sudeste, as mínimas entre -2ºC e -4ºC devem ser registradas na Serra da Mantiqueira, na divisa entre os estados de São Paulo e Minas Gerais. Também são previstas temperaturas negativas para cidades localizadas no sul de Mato Grosso do Sul.

Baixas temperaturas continuarão a ser registradas nos estados da Amazônia Legal até o final desta semana. Em Mato Grosso e Rondônia, as mínimas deverão variar entre 10ºC e 14ºC. No Acre, as mínimas serão de 14ºC a 16ºC.

Já no Amazonas, as temperaturas mínimas deverão variar em torno dos 16ºC a 18ºC, na região sudoeste do estado; e de 18ºC a 20ºC, no oeste, sul e sudoeste. No noroeste também será observado leve declínio da temperatura mínima, em torno dos 20ºC a 22ºC.

No sábado, como em boa parte do país, as temperaturas deverão se manter baixas na porção sul dos estados da Amazônia Legal.

As geadas, que vêm causando dores de cabeça e prejuízos na produção agrícola nessa onda de frio, ainda serão registradas no sábado, mas em menor escala, em partes do Sul e do Sudeste do país.

*

PREVISÃO PARA CAPITAIS DO SUL E DO SUDESTE*

CURITIBA (PR)

Sexta-feira (30): -2ºC

Sábado (31): 1ºC

Domingo (1º): 5ºC

Segunda-feira (2): 7ºC

Terça-feira (3): 7ºC

PORTO ALEGRE (RS)

Sexta-feira (30): 2ºC

Sábado (31): 5ºC

Domingo (1º): 7ºC

Segunda-feira (2): 8ºC

Terça-feira (3): 9ºC

FLORIANÓPOLIS (SC)

Sexta-feira (30): 4ºC

Sábado (31): 7ºC

Domingo (1º): 9ºC

Segunda-feira (2): 10ºC

Terça-feira (3): 11ºC

SÃO PAULO (SP)

Sexta-feira (30): 4ºC

Sábado (31): 6ºC

Domingo (1º): 8ºC

Segunda-feira (2): 10ºC

Terça-feira (3): 12ºC

RIO DE JANEIRO (RJ)

Sexta-feira (30): 12ºC

Sábado (31): 12ºC

Domingo (1º): 12ºC

Segunda-feira (2): 15ºC

Terça-feira (3): 16ºC

Belo Horizonte (MG)

Sexta-feira (30): 6ºC

Sábado (31): 8ºC

Domingo (1º): 7ºC

Segunda-feira (2): 9ºC

Terça-feira (3): 9ºC

VITÓRIA (ES)

Sexta-feira (30): 16ºC

Sábado (31): 14º C

Domingo (1º): 16ºC

Segunda-feira (2): 17ºC

Terça-feira (3): 18ºC

Fonte: Inmet

*considera apenas as temperaturas mínimas previstas