Oito integrantes de 'gangue quebra-vidros' em SP são presos pela polícia

Após o crime, o celular roubado é entregue a outros integrantes do bando, que são responsáveis por acessar os aplicativos bancários para fazer uma devassa nas contas das vítimas. Posteriormente, os celulares são vendidos para terceiros, conforme indicam as investigações da polícia.

Suspeitos foram detidos em dois prédios no centro de São Paulo. Segundo a corporação, 11 celulares também foram apreendidos durante as operações de buscas e apreensão em um dois locais, sendo que dois aparelhos tinham registros de roubos. Também foram recolhidos computadores e máquinas de cartão.

