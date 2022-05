Mulher trans é agredida na Expoagro em Franca (SP)

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Vídeos divulgados nas redes sociais mostram uma agressão cometida a uma mulher trans durante um show realizado na Expoagro Franca, na cidade de Franca, interior de São Paulo, na madrugada da sexta-feira (28).

Nas imagens, é possível ver a mulher tentando separar uma briga que ocorria durante o show de Henrique e Juliano quando um homem se aproxima desferindo socos nela. Outro homem se aproxima para afastar o agressor, afirmando "bater em mulher não". O agressor, então, responde: "É travesti, é travesti".

De acordo com o advogado e ex-candidato a vereador de Franca, Guilherme Cortez, a mulher estava acompanhada do namorado no momento das agressões. "Uma mulher trans e seu namorado foram agredidos com chutes, socos e xingamentos, enquanto outras pessoas filmavam a cena e riam. Não é o primeiro caso de violência nessa Expoagro, mas mais grave ainda quando motivado por transfobia e intolerância", disse, em publicação nas redes.

Em nota enviada a reportagem, a organização da Expoagro Franca afirmou que a equipe de segurança do evento foi acionada para prestar atendimento, mas, ao chegar no local no qual a confusão teria acontecido, não encontrou as vítimas.

Segundo a Expoagro, a organização está em contato com as autoridades para "auxiliar no que for preciso". "A organização da Expoagro Franca vem a público repudiar qualquer ato de violência e agressão durante o evento. As cenas desse registro servem de alerta para toda sociedade e a organização reitera o seu total apoio às vítimas", disse posicionamento.

Não há até o momento informações oficiais sobre a identidade do suspeito.

A assessoria de imprensa da dupla Henrique e Juliano afirmou que a dupla não tomou conhecimento do ocorrido durante o show.

A reportagem entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo em busca de informações sobre as investigações do caso, mas não recebeu qualquer retorno sobre o assunto até a noite deste sábado (28).