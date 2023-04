Mulher é morta a facadas em SP após registrar queixa de violência contra ex-namorado

No início de março deste ano, Renata também fez uma queixa contra o ex, não só pelas ameaças, mas também por injúrias e agressão física.

Conforme os registros oficiais, Renata foi socorrida ainda com vida e levada à Santa Casa e, antes de perder a consciência, apontou o nome do agressor. Segurava em uma das mãos o boletim de ocorrência contra o ex-namorado, entregue posteriormente para os policiais militares, ensanguentado.

