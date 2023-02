Motorista foge após deixar casal e criança de 9 anos feridos na BR-153

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois adultos e uma criança de 9 anos (mãe, pai e filha, respectivamente) ficaram feridos após uma SUV atingir a traseira do carro em que estavam. O acidente aconteceu por volta das 2h deste sábado (18), na BR-153, na altura do km 73 do trecho urbano de São José do Rio Preto (SP).

O carro da família seguia na faixa da direita, no sentido São José do Rio Preto - Bady Bassitt (SP). Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), após o impacto da SUV na traseira, o veículo rodou na pista e parou com a frente virada na contramão do fluxo de veículos .

O motorista da SUV fugiu do local antes da chegada das equipes de socorro e da polícia. Ele ainda não foi localizado, de acordo com a PRF.

O casal e a filha tiveram ferimentos leves e foram encaminhados ao Hospital de Base, em São José do Rio Preto. Questionada pela reportagem, a PRF não soube informar se as vítimas já haviam sido liberadas e retornado para sua residência