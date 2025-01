Ministério da Saúde prorroga vacinação contra gripe no norte até o fim de janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Ministério da Saúde anunciou nesta terça-feira (21) que a imunização contra a gripe na região Norte do país foi prorrogada até dia 31 de janeiro. De acordo com a pasta, a iniciativa considera a situação epidemiológica local, os estoques disponíveis e as estratégias definidas pelas secretarias estaduais e municipais de saúde.

A vacina utilizada é trivalente e protege contra os principais vírus em circulação no Brasil. A estimativa é que 6,6 milhões de pessoas sejam imunizadas na região.

Por conta das particularidades climáticas e maior transmissão do vírus da influenza, a estratégia de imunização adotada pelo Ministério da Saúde no Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins começou em 2023 e 2024 no segundo semestre do ano.

Para a ministra da Saúde, Nísia Trindade, a ampliação da vacinação contra a gripe na região reforça o compromisso em proteger a população contra doenças imunopreveníveis considerando desafios específicos locais.

Segundo a pasta, foram aplicadas 2.881.622 doses da vacina contra a influenza na região desde o início da mobilização.

O Ministério da Saúde informou ainda que, anualmente, são distribuídas cerca de 300 milhões de doses de vacinas para todos os 5.570 municípios brasileiros.