Livro traz artistas, intelectuais, médico e autoridades exaltando o uso irrestrito da maconha

O filósofo e ensaísta Francisco Bosco também participa do livro, trazendo sua visão e experiência pessoal, a princípio desagradável. "A maconha potencializou muita angústia em mim, e parei de fumar. Assim fiquei por muitos anos. Depois retomei e, de uns anos para cá, sou um usuário assistemático. Em geral, fumo para ouvir música, para dançar e, mais recentemente, comecei a usar para diminuir minha ansiedade, este grande mal do século."

Levinson teve a ideia de escrever o livro-exaltação à erva ao se deparar com a declaração do produtor, pesquisador, compositor e jornalista Nelson Motta, de que fuma quase diariamente há 55 anos. "Se ele, que trabalha tanto e já fez tanto pela nossa cultura, fuma praticamente todos os dias há tanto tempo, maconha não pode ser coisa de vagabundo", escreve Bruno, ao apresentar Motta aos leitores

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.