Linha 1-azul do Metrô de SP tem falha nesta quinta-feira (14)

As composições e as estações ficaram lotadas e passageiros reclamaram.

No início da operação, houve falha de comunicação de um trem com o sistema de sinalização da estação Armênia e o veículo precisou ser rebocado por outra composição até uma área de estacionamento na região do Tucuruvi.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A linha 1-azul do Metrô de São Paulo apresentou problemas técnicos na manhã desta quinta-feira (14) e operou com velocidade reduzida.

