Jovem argentina morre após ser atropelada e arrastada por 3 km no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher argentina de 22 anos morreu, na madrugada deste domingo (8), após ser atropelada e arrastada por cerca de 3 km entre os municípios de Santo Ângelo e Giruá, no interior do Rio Grande do Sul.

Motorista acreditou que havia atropelado um animal e não parou o carro. Segundo a delegada Elaine Maria da Silva, perícia no local do acidente indica que ele tentou desviar da mulher, mas não conseguiu.

Perna no vidro traseiro do veículo revelou que havia um corpo no teto. Uma mulher que estava no banco do passageiro viu a perna e avisou ao motorista, que parou o carro, já próximo à casa dele, em Giruá, e ligou para a Brigada Militar. Depois, a Polícia Civil e o Instituto Geral de Perícias foram acionados.

Lesões no corpo indicam que a argentina morreu no momento do atropelamento. Os ferimentos são condizentes com os danos no carro, explicou a delegada.

A jovem estava trabalhando e morando no Brasil há duas semanas. Conforme a delegada, a casa da argentina ficava nas margens da via onde ocorreu o atropelamento. A família dela já está a caminho do Rio Grande do Sul para reconhecimento e liberação do corpo.

O motorista, que não teve o nome divulgado, responde em liberdade. A Polícia Civil investiga o caso como homicídio culposo - quando não há intenção de matar. O UOL tenta contato com a Embaixada da Argentina no Brasil. O espaço está aberto para manifestação.