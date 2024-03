Infiltrado de Brazão no PSOL superdimensionou atuação de Marielle contra milícias, diz Lessa

"De acordo com Ronnie Lessa, naquela oportunidade, por volta do meio-dia, ele recebeu uma ligação de Macalé, por meio da qual ele revelou que recebera uma ligação oriunda do terminal vinculado a Laerte. Todavia, ao atender o telefone, Macalé se surpreendeu ao constatar que o interlocutor, na verdade, era Ronald Paulo Alves Pereira, vulgo Major Ronald. Em que pese isso, Macalé indicou a Lessa que Ronald lhe passara a informação de que na noite daquele dia haveria o evento na Casa das Pretas e que Marielle Franco estaria presente."

Ainda de acordo com Lessa, Laerte monitorava a vereadora. Teria sido de um terminal telefônico dele que o paradeiro da vereadora no dia em que morreu foi passado aos assassinos.

"Ronnie Lessa ouviu de Domingos Brazão que o infiltrado Laerte teria levantado que Marielle pediu para a população não aderir a novos loteamentos situados em áreas de milícia", diz a Polícia Federal, em trecho reproduzido na decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou a prisão do trio neste domingo.

O conselheiro do TCE (Tribunal de Contas do Estado) Domingos Brazão foi preso neste domingo (24), assim como seu irmão, o deputado federal Chiquinho Brazão (União Brasil-RJ), e o delegado Rivaldo Barbosa, ex-chefe de Polícia Civil.

