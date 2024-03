Braga Netto diz que delegado preso no caso Marielle foi escolhido por outro general

"Durante o período da intervenção federal na área da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, em 2018, a Polícia Civil era diretamente subordinada à Secretaria de Segurança Pública", afirma a defesa de Braga Netto.

Rivaldo, preso neste domingo por ser visto como um dos arquitetos do crime ao lado dos irmãos Brazão, foi nomeado por Braga Netto como chefe de polícia em decreto de 8 de março de 2018. Depois, em 13 de março de 2018, tomou posse do cargo.

