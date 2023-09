Homem joga US$ 2 mil na rua após terminar namoro; vídeo

Ele dizia que o dinheiro não tinha "serventia" para ele, e por isso estava jogando. A área em que o dinheiro foi arremessado estava com diversos vendedores de rua. Uma vendedora começou a ajudar na coleta do dinheiro para entregar ao homem, que continuava o jogando para o ar.

Intitulado "Homem de coração partido joga US$ 2.060 em dinheiro após a separação", o vídeo mostra um homem de camiseta preta saindo de um estabelecimento comercial, e atirando para o ar diversas notas, que se espalham com o vento.

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança, jogando US$ 2.060 na rua. O caso aconteceu na província de Guangdong, no sul da China , e foi publicado pelo portal South China Morning Post. Segundo o site, o ato teria sido motivado por um "coração quebrado".

