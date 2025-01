Forte chuva em SC deixa ruas de Florianópolis e rodovias alagadas

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem o litoral norte de Santa Catarina e a grande Florianópolis desde a manhã desta quinta-feira (16) já provocaram estragos, como vias alagadas e pequenos deslizamentos, na capital do estado e também em Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Itajaí, Tijucas, Governador Celso Ramos e Itajaí.

Até as 16h, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina registrava 123 ocorrências ligadas às chuvas em todas as oito cidades. No total, 244 pessoas foram atendidas. Há casos de resgate de vítimas ilhadas, incluindo animais, desobstrução de vias, e pequenos deslizamentos.

Somente na capital Florianópolis a prefeitura registrava quase 50 ocorrências até as 17h30. Foram 30 alagamentos, dez deslizamentos e sete colapsos de muro. Não há feridos.

Parte da estrutura do quartel do Corpo de Bombeiros Militar em Governador Celso Ramos também desabou com a força da água. "De imediato, foi iniciada a retirada de materiais e garantida a segurança de todos. A situação não impactou no atendimento às ocorrências da região", diz a corporação.

Também há problemas em pontos de rodovias estaduais e federais de Santa Catarina. Na BR-282, há bloqueio parcial no quilômetro 4. Na BR-101, há uma interdição total no quilômetro 201, em São José, cidade da região de Florianópolis.

Pela manhã, também houve interdições no trecho da BR-101 que passa por Balneário Camboriú, mas a situação já foi normalizada nesta tarde, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal.

Entre as rodovias estaduais, a via mais atingida foi a SC-401 Norte, em Florianópolis, de acordo com a Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade. Dois guinchos estão se deslocando para o local para atender os veículos que deram pane por conta das águas, de acordo com a pasta.

Mas há outros pontos com interdição total ou parcial. A SC-404, no Morro da Lagoa, e a SC-405, do elevado da Seta até o elevado do Rio Tavares, estão intransitáveis.