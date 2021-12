Coca-Cola doa geladeiras para armazenar vacinas em parceria com BNDES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Coca-Cola e o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) fecharam acordo para doar mais de 400 refrigeradores para armazenamento de vacinas a municípios brasileiros que ainda apresentam baixos índices de imunização na campanha contra a Covid-19.

A doação conjunta deve atender cerca de 5 milhões de pessoas, segundo a empresa. Será dada preferência a cidades com menos de 20 mil habitantes, nas regiões Norte e Nordeste, com baixa pontuação no IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) calculado pela Organização das Nações Unidas.

A Coca-Cola se comprometeu a investir R$ 3,5 milhões na aquisição e na distribuição das geladeiras, valor que será duplicado pelo BNDES por meio do projeto Matchfunding Salvando Vidas, lançado durante a pandemia para facilitar a aquisição de equipamentos e insumos para o enfrentamento da Covid-19.

Conforme as regras do programa, o banco oficial contribui com R$ 1 para cada R$ 1 doado pelas empresas. O programa viabilizou doações no valor total de R$ 113 milhões até agora. As maiores contribuições foram feitas por subsidiárias da Eletrobrás, pela cervejaria Kaiser e pela B3.