Chuvas vão derrubar temperatura em São Paulo, que terá risco de alagamentos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O início da próxima semana na capital paulista será de tempo chuvoso e redução drástica da temperatura, após um domingo ensolarado (5) com máxima de 30ºC.

Por causa do aumento da precipitação, há alerta para risco de alagamentos na tarde der segunda-feira (6), de acordo com o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências). A média de temperatura ficará na casa dos 17ºC.

A máxima na segunda não deve ultrapassar 24°C, e a taxa de umidade do ar ficará alta, acima de 45%. Isso vai acontecer após a saída da massa de ar seco que garantiu um fim de semana de sol e calor em São Paulo.

Previsão de chuva fraca e intermitente se mantém para terça-feira (7), quando os termômetros não devem superar os 21°C. A umidade do ar permanece alta, com valores mínimos acima dos 60%.

O calor só volta a partir de quinta-feira (9), quando a previsão aponta para máxima de 30ºC. Não chove.

Segundo o meteorologista do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) Mamedes Luiz Melo, as chuvas serão provocadas pelo aumento da umidade que causam temporais com trovoadas, principalmente a noite e durante a madrugada.

O aumento de chuvas confirma previsão para o centro-oeste, sudeste, norte e nordeste que tiveram um início de dezembro com temporais por causa da instabilidade provocada pela formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, de acordo com o Climatempo.

O período chuvoso favorece os reservatórios da Grande São Paulo, que operam abaixo da média para a época do ano.