Ciclone Freddy, ativo há um mês, pode ser o mais longo já registrado

Estimativas da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos apontam que, nos últimos sete dias, partes do sul de Moçambique tiveram 500 mm de chuva, e no mês passado até 700 mm, bem acima da média anual. Madagascar recebeu mais de 300 mm nos últimos sete dias, ou cerca de três vezes a média para o mês.

A OMM relata que, no momento, Freddy está se afastando de Madagascar e deve se intensificar à medida que volta na direção de Moçambique. Foi emitido alerta de fortes chuvas nas próximas 36 horas no sul de Madagascar.

Em Madagascar, mais de 3.100 pessoas foram desalojadas e mais de 3.300 casas foram inundadas ou destruídas, enquanto em Moçambique, que já vinha sofrendo com tempestades sazonais antes do ciclone, soma mais de 8.000 desalojados.

De acordo com a ONU (Organização das Nações Unidas), as chuvas já deixaram pelo menos 21 mortos (10 em Moçambique e 11 em Madagascar).

De acordo com a Nasa, a tempestade já registrou o maior índice de energia de ciclone acumulada (ECA) na história do hemisfério sul. Essa medida é usada para quantificar o total de energia eólica associada a um ciclone tropical ao longo de sua vida útil.

