Ciclista é morto por raio na Imigrantes, e temporal fecha aeroporto de Guarulhos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A forte chuva que caiu na tarde desta quarta-feira (29) na Grande São Paulo provocou destruição na cidade de Guarulhos e deixou um ciclista morto na rodovia dos Imigrantes, na altura de São Bernardo do Campo.

Segundo a Polícia Militar, por volta das 14h20 um homem adulto, que se deslocava de bicicleta pelo acostamento da rodovia, foi atingido por um raio. A vítima estava sem documento de identificação. Após ser atendido por uma ambulância da concessionária Ecovias, a médica tentou a reanimação, mas confirmou sua morte às 15h.

Em Guarulhos, uma tempestade atingiu a cidade com rajadas de vento de até 100 km/h, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). O resultado foi um temporal de mais de meia hora com granizo, que destruiu pelo menos dois telhados de galpões no bairro de Cumbica, além de algumas casas, sem vítimas.

Nesse mesmo bairro, dois muros caíram. Em uma residência, uma mulher foi atingida e levada para o hospital, mas passa bem, segundo o Corpo de Bombeiros. E na rua Urbanos Santos, um muro de uma empresa caiu sobre vários carros que estavam estacionados na rua, destruindo vários deles. Ninguém ficou ferido.

No aeroporto internacional de Guarulhos, a tempestade obrigou a concessionária GRU Airport a fechar as pistas de pouso e decolagem. Por isso, nove voos foram desviados para outros aeroportos.

A força do vento chegou a derrubar uma escada usada para acessar as aeronaves na pista. No Terminal 2, um dos vidros de acesso à plataforma de embarque e desembarque se quebrou e uma nuvem de poeira e detritos invadiu o saguão.

Até as 16h45, os bombeiros haviam recebido 39 chamados para quedas de árvores, 26 para enchente ou alagamento e 5 para desabamento ou deslizamentos em toda a região metropolitana. A maior parte para alagamentos foi em Guarulhos.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura de São Paulo), a previsão para próximos dias é de calor durante o dia e pancadas de chuva entre o meio das tardes e o início das noites.

Nas tardes de quinta e sexta-feira, a expectativa é de chuva com intensidade moderada a forte em alguns momentos, o que eleva o potencial para alagamentos e quedas de árvores, em decorrência de eventuais rajadas de vento, informa o CGE.