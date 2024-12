Chuva causa alagamentos e deixa quase 34 mil sem luz em SP

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As fortes chuvas que atingem São Paulo na tarde desta quarta-feira (25) causam alagamentos na capital e deixam 33.788 imóveis sem luz.

Em toda a Região Metropolitana, o número de moradias no escuro chega a 46.912. A Enel, concessionária responsável pelo abastecimento elétrico na cidade, acompanha a situação. São esperados de 50 a 100 mm até o fim do dia.

Segundo meteorologistas do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas), a combinação do calor com a umidade favoreceu a formação de pancadas de até forte intensidade na cidade de São Paulo. Conforme imagens de radar da Prefeitura de São Paulo, chove mais forte entre o bairro de Pinheiros, na zona oeste, e a região da Sé, no centro.

Nessas condições de temporal, o CGE alerta para a formação de alagamentos intransitáveis, transbordamentos de rios e córregos, quedas de árvores por conta de eventuais rajadas de vento, bem como desabamentos e deslizamentos de terra em áreas consideradas de risco.

Até o momento, foram registrados quatro pontos de alagamento no centro de São Paulo: nos túneis São João Paulo 2º e Fernando Vieira de Mello, praça 14 bis e avenida Cantareira ; quatro na zona oeste: rua Doutor Augusto Miranda, avenidas do Estado e Pompeia e túnel Max Feffer; cinco na zona sul: avenidas Santo Amaro, 23 de Maio e José Maria Whitaker, além do Complexo Viário Ayrton Senna e rua Tuim; e um na zona leste: rua Euclides Pacheco.

Na rua Tuim, em Moema, a água encobre carros.

Houve ainda um transbordamento, o do Rio Verde, na rua Cunha Porã, em Itaquera, zona leste. Por isso, a subprefeitura do distrito emitiu estado de perigo na área.

A frente fria deve provocar volumes expressivos de precipitação nos próximos dias, em especial na quinta-feira (26) e sexta-feira (27).

Os dados do órgão da Prefeitura de São Paulo mostram que dezembro acumulou até o momento 123 mm de chuva, o que corresponde a aproximadamente 67,2% dos 182,9 mm esperados para o mês.

Tendência para os próximos dias

As simulações atmosféricas mais recentes indicam uma mudança significativa nas condições do tempo nos próximos dias, em especial na capital paulista. A chegada de uma frente fria ao estado, associada ao canal de umidade da região centro-norte do país, vai provocar volumes expressivos de precipitação na quinta (26) e na sexta-feira (27).

Esta quinta deve apresentar uma madrugada com muitas nuvens e pancadas isoladas de chuva que ganham força ao longo do dia. A condição aumenta substancialmente o volume de chuva esperado, já que a precipitação será duradoura e deve ter elevados volumes, tanto na capital como em cidades vizinhas da Grande São Paulo.

O tempo instável e chuvoso não permite que as temperaturas subam muito. Mínima de 20°C e a máxima por volta dos 24°C. A umidade do ar estará elevada, com valores mínimos ao redor dos 75%.

O tempo chuvoso se estende para a sexta, que em virtude do solo encharcado e da persistência das precipitações, aumenta o potencial para possíveis problemas . A temperatura mínima prevista é de 20°C e a máxima não deverá passar dos 25°C, com as taxas mínimas de umidade ao redor dos 75%.

A falta de luz te causou prejuízo? Saiba como pedir ajuda

Reclamação na Enel

- SMS: Envie gratuitamente um SMS do seu celular para o número 27373 com a palavra LUZ e o número da instalação que está sem energia. Exemplo: LUZ 012345678

- App Enel (disponível para iOS e Android)

- WhatsApp Enel: (21) 99601-9608

Reclamação na Aneel

- Assistente virtual (robô): ChatBot

- Formulário no site da Aneel

- Aplicativo para celular: Aneel Consumidor

- Atendimento por telefone, no telefone 167, de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite

- Telefone 0800-7270167 (de segunda a sábado, das 6h20 à meia-noite)

Reclamação no Portal Gov.br

- Para registrar reclamação no consumidor.gov.br é preciso ter senha do Portal Gov.br (clique aqui para acessar o site e registrar sua reclamação).

- No portal, será necessário indicar a operadora de energia de sua região, além da reclamação. Clique aqui para registrar sua reclamação.

- Anote protocolos e acompanhe sua reclamação

Ação na Justiça

- Na falta de solução amigável e em casos de prejuízo de até 20 salários mínimos (R$ 28.240 neste ano), o consumidor pode procurar o Juizado Especial Cível; acima desse valor, a Justiça comum

- Reunir provas de que o dano em aparelhos foi causado pelo apagão, notas fiscais e vídeos

- Tentar registrar a reclamação em todos os canais possíveis, inclusive o Procon, antes de ir à Justiça