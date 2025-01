Charanga abre Carnaval de rua de SP com Michael Jackson e Tim Maia

SÃO PAULO, SP(UOL/FOLHAPRESS) - O bloco Espetacular Charanga do França abriu o pré-Carnaval de São Paulo neste domingo (12), no centro histórico da capital, com a Queimada de Largada. Uma multidão animada seguiu o cortejo, que começou pontualmente às 10h, em frente à Casa de Francisca, na Sé, e terminou por volta das 14h no Largo do Anhangabaú. Mesmo com o sol forte do horário de almoço, os foliões não desanimaram e continuaram aproveitando a festa, que tem crescido a cada ano.

A banda do bloco é formada por instrumentos de sopro e percussão. Não há trio elétrico nem cantores. Em vez disso, o coro é formado pelos foliões que seguem o grupo. Além de marchinhas, sucessos nacionais e internacionais ganharam versões carnavalizadas, como "Don't Stop 'Til You Get Enough, do Michael Jackson, "Chorando se foi", do grupo Kaoma, e "Não Quero Dinheiro", de Tim Maia.

Neste ano, o desfile da Charanga do França conseguiu atrair até mesmo aqueles foliões que evitavam participar de blocos no centro histórico por medo de furtos. A Guarda Civil Metropolitana (GCM) monitorou todo o percurso, permanecendo nos arredores do Largo do Anhangabaú e acompanhando os foliões à distância.

A atriz Juliana Caldas, que atuou na novela "O Outro Lado do Paraíso" (Globo), acompanhou pela primeira vez o cortejo do bloco no centro de São Paulo ao lado de um amigo. Ela conta que já curtiu outros carnavais de rua na capital, mas é a primeira vez que participa da Charanga do França. "Eu não gosto muito de muvuca, até mesmo por causa do meu tamanho. Começa a encher muito o bloco e fica meio prejudicada na visão. Mas acho importante essa ocupação do centro", disse a atriz.

A médica pediatra Ana Paula Capaldi, vestida com uma fantasia de flamingo, já acompanhou a Charanga na Santa Cecília. Mas foi a primeira vez que se aventurou no centro histórico. "É bem tranquilo vir para cá. Existe um certo receio por ser no centro, mas está sendo supertranquilo."

VALORIZAÇÃO E COSTUME

O saxofonista e compositor Thiago França, fundador da Charanga, conta que já se tornou tradição iniciar o Carnaval de rua de São Paulo com a Queimada. O músico ressaltou a importância do cortejo no centro, o coração da cidade, que muitas vezes é tão criticado.

A largada acontece em frente à Casa de Francisca, endereço já foi sede da rádio Nacional. Depois, segue por diversos calçadões, o que favorece o cortejo.

"A ideia de fazer a Queimada de Largada em um momento em que ainda não está aquela febre do Carnaval é justamente aproveitar o centro, realizar um cortejo sem a necessidade de cordão de isolamento. Algo mais íntimo, para um público menor, mas muito animado. É uma forma de aquecermos para o grande dia, que é o cortejo da segunda-feira de Carnaval."