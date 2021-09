Carro cai do terceiro andar e atinge mulheres na recepção de concessionária

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um carro caiu do terceiro andar de uma concessionária na avenida Rio Branco, no centro de São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27), e atingiu duas mulheres que estavam na recepção do local.

Segundo Marco Palumbo, major do Corpo de Bombeiros, uma das vítimas é uma jovem de 19 anos. "Ela ficou gravemente ferida e foi levada pelo helicóptero Águia [da Polícia Militar] para o pronto-socorro do Hospital das Clínicas", afirmou. Seu estado de saúde não havia sido informado até a conclusão desta reportagem.

A outra vítima atingida pelo carro é uma jovem de 22 anos. Ela, segundo os bombeiros, sofreu apenas ferimentos leves e foi levada para o pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo.

No momento da queda, um homem, de idade não revelada, estava ao volante do carro. Segundo os bombeiros, ele também foi encaminhado ao Hospital das Clínicas com suspeita de fratura nos membros inferiores.

"Imaginamos que ele seja um funcionário da concessionária que estivesse realizando algum trabalho de manutenção nos veículos, mas ainda não se sabe ao certo o que de fato aconteceu. O relato das pessoas que estavam no local é de que o motorista perdeu o controle do veículo", diz o major dos bombeiros.

Ainda segundo Palumbo, a corporação foi avisada da ocorrência às 9h20 e encaminhou oito viaturas para o local, com cerca de 30 bombeiros.

"Deixamos o local em segurança para que seja realizada a perícia e assim possa ser identificado o motivo do acidente", disse o major.