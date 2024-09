Candidato a reeleição, vereador é morto a tiros em ato de campanha no ES

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O vereador e candidato à reeleição Leomar Cazotti (PV) foi assassinado a tiros durante evento político realizado na Fazenda Bernabé, em Governador Lindenberg, Norte do Espírito Santo, na noite desta sexta-feira (30).

O vereador foi atingido enquanto realizava uma adesivagem de veículos. Cazotti estava no evento junto com apoiadores quando dois indivíduos chegaram a bordo de uma motocicleta ao local e o garupa realizou disparos de arma de fogo, segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Os suspeitos fugiram e, até o momento, não foram identificados ou localizados. A Polícia Civil informou que iniciou as diligências do caso e que as investigações para identificação e localização dos autores do homicídio estão em andamento.

O governador Renato Casagrande (PSB) prestou suas condolências nas redes sociais. "O assassinato do vereador Leomar Cazoti, de Governador Lindenberg, não ficará impune. Nossas forças de segurança estão mobilizadas e irão colocar os assassinos atrás das grades. Meus sentimentos aos amigos e familiares."

A polícia afirmou que a população pode contribuir com informações de forma anônima. O Disque-Denúncia pode ser acionado por meio do número 181, ou também por um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.