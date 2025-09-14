   Compartilhe este texto

Briga perto do estádio do Engenhão, no Rio, deixa um morto

Por Folha de São Paulo

14/09/2025 16h15 — em
Variedades



RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - A Polícia Civil investiga a morte de um homem após uma briga neste sábado (13) nos arredores do estádio Nilton Santos, o Engenhão, na zona norte do Rio. Ele foi identificado como Mateus Casemiro dos Santos, segundo a corporação.

Relatos publicados nas redes sociais indicam que a confusão teria envolvido membros de torcidas organizadas, embora o Engenhão não tenha recebido jogo do Campeonato Brasileiro neste sábado.

O Botafogo, que manda as suas partidas no Nilton Santos, enfrenta o São Paulo neste domingo (14) na capital paulista. O único jogo do Brasileirão ocorrido no Rio neste sábado foi a vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Fluminense no Maracanã.

Parte dos relatos nas redes sociais aponta que a confusão nos arredores do Engenhão teria envolvido torcedores de clubes de menor expressão do Rio.

Em nota, a Polícia Militar não detalhou se o episódio contou com a participação de torcidas, mas confirmou que agentes do Bepe (Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios), além de policiais do 3º BPM (Méier), atuaram para dispersar uma briga na rua José dos Reis, no Engenho de Dentro.

A Polícia Civil afirmou que a DHC (Delegacia de Homicídios da Capital) investiga o caso. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria e as circunstâncias do crime."

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram um grupo com roupas pretas correndo aos gritos enquanto estouros são ouvidos. Em outra gravação, um homem que está deitado é cercado, chutado e agredido com objetos que se assemelham a pedaços de madeira.

A PM disse que apreendeu um artefato explosivo caseiro e três armas brancas de madeira. A corporação também afirmou que duas pessoas foram levadas ao Hospital Municipal Souza Aguiar e que um homem recebeu atendimento médico e posteriormente foi conduzido para a 24ª DP (Delegacia de Polícia).

A Secretaria Municipal de Saúde, no entanto, afirmou que não houve entrada de paciente no Souza Aguiar em razão da ocorrência.

Conforme a pasta, foi o Hospital Municipal Salgado Filho que recebeu dois homens após a briga no entorno do Engenhão, incluindo o homem que morreu. O outro paciente está em estado estável, disse a secretaria.

Na quinta (11), tiros disparados durante uma briga entre torcidas organizadas deixaram uma pessoa morta e outra ferida em Oswaldo Cruz, zona norte do Rio.

A confusão aconteceu horas antes do clássico entre Botafogo e Vasco, pelas quartas de final da Copa do Brasil, no estádio Nilton Santos.

Siga-nos no
