Briga antes de tiroteio na Prefeitura de Osasco começou por mudança de função, dizem testemunhas

A gestão do prefeito Gerson Pessoa (Podemos), que não estava no prédio, disse que os corredores foram interditados para os trabalhos das polícias Civil, Militar e GCM, que cercaram o local. Os demais funcionários foram orientados a deixar a prefeitura.

Ao fim da reunião, segundo relato de presentes, o secretário-adjunto teria convidado todos os interessados a conversar pessoalmente com ele, de forma particular. Henrique Marival teria sido o último a entrar na sala. A porta foi trancada e tiros foram ouvidos.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O guarda-civil municipal Henrique Marival de Sousa, se entregou a polícia após um tiroteio dentro da Prefeitura de Osasco, na Grande São Paulo, que terminou com a morte do secretário-adjunto de segurança, Adilson Custódio Moreira, que foi atingido pelos disparos.

