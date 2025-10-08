   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Brasil registra 24 casos confirmados de intoxicação por metanol e investiga outros 235

Por Folha de São Paulo

08/10/2025 18h00 — em
Variedades



SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Brasil tem 24 casos confirmados de intoxicação por metanol, informou nesta quarta-feira (8) o Ministério da Saúde. Além destes, há outros 235 em investigação e 145 suspeitas foram descartadas após análises clínicas.

A maioria dos casos se concentra no estado de São Paulo, que acumula 20 confirmações e cinco mortes. Essas são todas as registradas até o momento, sendo 11 ainda investigadas. Já o Paraná teve três intoxicações confirmadas, e o Rio Grande do Sul registrou sua primeira confirmação.

O caso gaúcho é de um homem que consumiu bebida alcoólica em São Paulo. O estado paulista ainda investiga 181 suspeitas.

Outros estados que também tiveram notificações são Pernambuco (24), Paraná (5), Rio de Janeiro (5), Rio Grande do Sul (4), Mato Grosso do Sul (4), Piauí (4), Espírito Santo (3), Goiás (2), Acre (1), Paraíba (1) e Rondônia (1).

Em relação às mortes suspeitas, são investigadas seis em São Paulo, três em Pernambuco, uma em Mato Grosso do Sul, e uma na Paraíba.

Bastidores da Política - Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela Bastidores da Política
Justiça Federal diz proteger floresta, mas esquece quem vive dela

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: Variedades

+ Variedades


08/10/2025

SP confirma mais 2 mortes e sobe para 5 óbitos por metanol em bebidas

08/10/2025

Aliciadores presos ganhavam confiança de crianças com prêmios, diz coordenadora da PF

08/10/2025

Gari da madrugada é indiciado por estupro e feminicídio em Goiás

08/10/2025

Tarcísio diz que Justiça autorizou destruição de garrafas apreendidas em operações contra metanol

08/10/2025

Crianças trocadas em hospital são devolvidas aos pais biológicos em Goiás

08/10/2025

Desabamento em restaurante do chef Fogaça mata mulher e deixa cinco feridos

08/10/2025

Suspeitos por latrocínio em Bertioga são mortos pela PM na Grande São Paulo

08/10/2025

Senado aprova aumentar penas para exploração sexual de crianças e adolescentes

08/10/2025

Desabamento em restaurante do chef Fogaça mata mulher e deixa cinco feridos

08/10/2025

População da Amazônia sente impacto das mudanças climáticas na saúde, diz estudo

08/10/2025

Lula sanciona lei que amplia pena para quem vende bebida alcoólica a crianças e adolescentes

08/10/2025

Moraes vota pela validade da lei da Ferrogrão por não ver risco ao ambiente e julgamento é suspenso

08/10/2025

Mulher é vítima de sequestro relâmpago em estacionamento de supermercado em SP

08/10/2025

Câmara de SP abre CPI para investigar bebidas adulteradas com metanol

08/10/2025

Teto de restaurante de Fogaça desaba e deixa uma pessoa morta na Bela Vista

08/10/2025

Teto de restaurante de Fogaça desaba e deixa um morto na Bela Vista

08/10/2025

Teto de restaurante de Fogaça desaba na Bela Vista, e uma pessoa está sob escombros

08/10/2025

Teto de restaurante de Fogaça desaba na Bela Vista, e uma pessoa está sob escombros

08/10/2025

Explosão de gás derruba teto de restaurante de Fogaça na Bela Vista, e 2 estão sob escombros

08/10/2025

Operação da PF contra abuso sexual infantil resgata vítimas no Amazonas, Santa Catarina e São Paulo

08/10/2025

Explosão de gás derruba teto de restaurante de Fogaça na Bela Vista, e dois estão sob escombros

08/10/2025

Explosão de gás derruba teto de restaurante de Fogaça na Bela Vista, em SP

08/10/2025

Perícia aponta que metanol foi adicionado a garrafas e não é produto de destilação natural

08/10/2025

Lula exalta operação contra abuso de menores e diz que 'não falta gente safada' no país

08/10/2025

Porsche com R$ 450 mil em dívidas é incendiado no PR

08/10/2025

Saiba como era esquema que deu prejuízo de R$ 120 milhões ao agro

08/10/2025

Anvisa alerta sobre anúncios falsos sobre venda de Mounjaro pelo SUS

08/10/2025

PF prende 49 e resgata duas vítimas em operação contra abusos de crianças na internet

08/10/2025

Polícia descarta negligência ou dolo em queda de balão em SC e encerra investigação sem indiciamentos


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!