BNDES aprova R$ 180 mi do Fundo Amazônia para fortalecer bombeiros de quatro estados

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) informou nesta quinta-feira (26) que aprovou a liberação de R$ 180 milhões para quatro estados da Amazônia Legal fortalecerem as suas unidades dos Corpos de Bombeiros, em meio à crise das queimadas.

Os recursos não reembolsáveis são provenientes do Fundo Amazônia, que é administrado pelo BNDES, e serão destinados para Amapá, Amazonas, Pará e Roraima.

Segundo o banco de desenvolvimento, os recursos do Fundo Amazônia deverão ser usados para o aparelhamento e estruturação dos corpos de bombeiros e para o desenvolvimento de ações de prevenção, combate, monitoramento e fiscalização.

Em relação ao aparelhamento e estruturação das corporações, o BNDES afirma que estão incluídas as compras de máquinas e equipamentos, como ônibus, retroescavadeiras, taque florestal, e para equipamentos individuais para os profissionais. Também estão previstas a realização de obras civis e instalações, de acordo com os projetos aprovados de cada estado.

O BNDES conta com um total de R$ 405 milhões de recursos não reembolsáveis para apoiar as unidades que combatem incêndios. O banco já havia contratado operações com os estados do Acre (R$ 21,7 milhões) e Rondônia (R$ 34 milhões) para essa finalidade.

"Nós seguimos aceleradamente para contribuir para que nossos governos estaduais e os corpos de bombeiros nos estados estejam equipados para enfrentar essa situação dramática", afirmou Tereza Campello, diretora socioambiental do BNDES.

O Brasil enfrenta uma grave crise climática, que provoca uma seca severa na região Norte do país. Além disso, o país registrou centenas de focos de incêndios florestais, que destruíram vegetação nativa e levaram fumaça para as cidades.

A situação se tornou um foco de desgaste para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que nas últimas semanas vem buscando articular com governadores e outros Poderes e anunciou medidas em série para tentar combater as queimadas.

Lula teve uma reunião no Planalto com o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, Campello e os governadores Elmano de Freitas (CE) e Eduardo Riedel (MS), para a assinatura de convênios para obras nesses estados, em um investimento total de R$ 3,3 bilhões. As obras serão na área de saneamento e infraestrutura rodoviária.