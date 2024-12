Após tempestade com granizo, Cajamar (SP) contabiliza estragos em telhados, vidraças e carros

CAJAMAR, SP (FOLHAPRESS) - A cidade de Cajamar, na Grande São Paulo, amanheceu nesta segunda-feira (30) sob reparos após tempestade com granizo e fortes ventos no domingo (29).

Segundo a Defesa Civil municipal e a gestão do prefeito Danilo Joan (PSD), ao menos 20 árvores caíram e houve danos em cerca de 206 casas nos bairros Jurupari, Vila da Linha, Campos, Gato Preto, Portais. Ontem à tarde, após a tempestade, faltou luz no bairro Guaturinho durante cerca de quatro horas.

Pedras de gelo de cerca de até 10 cm de diâmetro abriram buracos em telhados de fibrocimento. O granizo também quebrou vidraças. Tapumes de madeira e proteções metálicas caíram e o muro de um condomínio cedeu.

Não houve feridos ou interdições de residências. A Defesa Civil entregou kits de limpeza e lonas às famílias afetadas.

Célio Domingos, 61, morador de Cajamar há ao menos 20 anos, afirmou que nenhuma de suas telhas ficou intacta. Ele conversou com a reportagem enquanto trabalhava para cobrir os mais de 20 buracos no telhado de sua casa.

"Nunca vi uma chuva dessas, com pedras de gelo desse tamanho. Fiquei com medo de estragar coisas em casa, cair telhas para dentro", disse. "São coisas da natureza. É esperar acabar [a chuva] e lidar com ela." Além dos danos no telhado, Domingos contou 15 vidros quebrados em sua casa.

Rui Sena, 57, morador da cidade há ao menos 20 anos, disse não se lembrar de uma chuva tão forte. "Eu vou fazer 58 anos, nunca vi uma chuva dessa. [Em Cajamar] nunca teve, foi a primeira vez. Caíram pedras de gelo do tamanho de uma laranja", afirmou.

Sena tem um pé de manga e de acerola em seu quintal, e o temporal fez cair a maioria das frutas. "O gelo detonou as plantas da minha esposa e as frutas. Caíram quase todas. Quase dois carrinhos de mão cheios de manga."

O carro de Ezequiel Mesquita, 45, ficou com o para-brisa trincado. Em seu condomínio no bairro de Portais, vidros de várias janelas ficaram quebrados. De onde mora, ele pôde ver o muro do conjunto de prédios vizinho, que cedeu à força dos ventos.

"Houve um barulho muito forte quando caiu o muro, mas foi abafado em meio ao barulho as pedras que batiam nos vidros. Após a chuva, vi o muro em cima da calçada", afirmou.

O muro caiu no condomínio Doce Vida. Na tarde desta segunda, a calçada já estava limpa e a área, isolada. Gláucio de Oliveira, 41, vive em Cajamar desde 1997. Ele conta que os moradores se juntaram para limpar as áreas comuns do conjunto de prédios.

"O problema maior foi o vento e o granizo que danificou janelas e muitos carros. A gente sabe o tamanho da perda de todos aqui, com danos materiais em seus veículos", disse Oliveira.

Em assembleias anteriores no condomínio, os moradores não aprovaram a cobertura do estacionamento por causa dos custos. Oliveira afirmou que, após o ocorrido neste domingo, os habitantes estão se mobilizando para fazer uma assembleia extraordinária visando a aprovação da cobertura.

INMET ALERTA PARA NOVOS TEMPORAIS EM SP ATÉ O FIM DO ANO

O Inmet emitiu alerta de perigo para a capital paulista, parte do ABC e da Grande São Paulo, o que agrega as cidades de Cajamar, Osasco, Santana de Parnaíba, Barueri, Itapevi e Guarulhos, além do interior.

Segundo o órgão, há risco de tempestades até esta terça-feira (31), com ventos de até 100 km/h e granizo, com potencial de queda de árvores e alagamentos.