Alertas de bancos no celular ajudam na prevenção de golpes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Para ajudar na prevenção e na rápida identificação de golpes e fraudes cometidos com cartões e contas de seus clientes, os bancos desenvolveram recursos para avisar assim que uma transação é efetuada. Os mecanismos também são disparados quando a instituição considera suspeita uma certa movimentação.

O Itaú Unibanco, por exemplo, lança nesta semana mais uma funcionalidade que promete aumentar a comunicação entre a instituição e seus clientes.

Agora, além das notificações via SMS e aplicativo do banco, os clientes do Itaú receberão alertas imediatos via WhatsApp quando o monitoramento do banco apontar alguma movimentação financeira suspeita.

Com isso, os consumidores terão também a possibilidade de avaliar a veracidade da transação e, se preciso, bloquear o cartão na conversa pelo aplicativo.

Os clientes do banco que desejarem receber esse tipo de alerta deverão acessar o aplicativo do produto (Itaucard, Credicard, Hipercard e Magalu), selecionar a opção "Ajuda" e depois "Habilitar WhatsApp".

"Também é possível aderir à funcionalidade via centrais de atendimento ou enviando uma mensagem no WhatsApp de cada marca. O usuário deve se atentar ao selo de verificação no aplicativo de mensagem para se certificar que está conversando com a conta oficial", afirma o Itaú em nota.

Outros bancos como Bradesco, Santander, Nubank, Banco do Brasil, C6 Bank e Caixa Econômica também enviam alertas a seus clientes quando uma compra é realizada ou uma transação é efetuada.

Como funciona nos outros bancos Os consumidores que possuem cartão de crédito Bradesco recebem alerta de compras por SMS em todas as transações realizadas.

Segundo a instituição financeira, o Bradesco também possui uma ferramenta de monitoria antifraude que habilita automaticamente comunicação via SMS, WhatsApp, atendimento eletrônico ou ativo quando é identificada uma transação suspeita.

No banco Santander, os avisos imediatos de transações com cartão de crédito são feitos por notificações disparadas pelo seu aplicativo. Para ativá-los, basta acessar a área de configuração do seu celular e liberar as notificações do app do banco.

O Santander também informa ao cliente via SMS quando uma tentativa de transação é negada e explica o motivo. A pessoa pode então responder se a transação suspeita foi feita por ela.

"Se a operação foi realizada pelo cliente, liberamos a transação e ele poderá refazê-la. Se o cliente não reconhecer, é orientado a fazer a contestação da despesa", explica o banco.

No Nubank, todas as transações do cartão de crédito são imediatamente comunicadas via notificação no celular e por e-mail.

Pelo aplicativo, o cliente pode configurar quais notificações quer ou não receber.

Além disso, o Nubank possui um sistema que bloqueia automaticamente o cartão de crédito quando uma transação foge dos padrões de compra do cliente e envia um alerta pelo aplicativo e por e-mail para que o consumidor fique ciente do ocorrido e possa liberar a compra, caso tenha sido realizada por ele mesmo.

Assim como as outras instituições, o Banco do Brasil também dispara notificações via SMS e pelo aplicativo a cada transação realizada. O banco ainda conta com a possibilidade de fazer contato via WhatsApp para algumas transações.

Para os clientes que desejarem receber notificações pelo aplicativo em caso de transações suspeitas, basta habilitar a opção no programa, entrando na área de configuração "Geral" e selecionando "Receber mensagens no App BB".

Alertas enviados por SMS, e-mail, WhatsApp e notificação direta do aplicativo do banco também são práticas comuns para o C6 Bank.

Segundo o banco, o cliente não precisa realizar nem solicitar a habilitação desses recursos para que eles sejam usados. Outra opção que também é utilizada pelo C6 Bank é a notificação por chamada de voz.

Já os clientes da Caixa Econômica Federal precisam aderir ao serviço por meio do Internet Banking ou em um terminal de atendimento para receber os alertas financeiros via SMS.

A Caixa envia mensagens para os celulares cadastrados em casos de transferências, pagamentos, saques e agendamentos a partir de R$ 100, mas esse valor base pode ser alterado pelo cliente no momento da adesão ao serviço.

Os consumidores também recebem as notificações em casos de compras com cartão de débito (Maestro e VisaEletron) a partir de R$ 50. Esse valor também pode ser ajustado pelo cliente.

Para evitar fraudes, a Caixa alerta seus clientes que envia mensagens apenas dos números 29193, 29194, 29196, 29015, 29111 ou 29197.