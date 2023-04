Aeroporto de São Luís fica alagado e sem luz após chuva intensa na região

Fotos e vídeos divulgados no Twitter mostram parte do aeroporto sem energia. Um vídeo mostra pessoas no escuro na parte de embarque. Outra gravação exibe funcionários do aeroporto entregando as malas manualmente aos passageiros porque a esteira não estava funcionando devido a falta de energia.

Pelo menos um voo, com destino a Guarulhos (SP), foi cancelado. Relatos nas redes sociais apontam que outro voo, com aterrissagem em São Luís, precisou ser desviado para Teresina (PI). A reportagem questionou a concessionária sobre isso, mas ainda não obteve resposta. Se tiver, a matéria será atualizada.

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O aeroporto Marechal Hugo da Cunha Machado, em São Luís, no Maranhão, ficou sem energia e com pontos de alagamento neste domingo (9).

