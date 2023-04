Vídeo flagra PM jogando spray de pimenta e agredindo homem no ES

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - Um policial militar foi flagrado em vídeo enquanto jogava spray de pimenta e agredia um homem parado em frente a um estabelecimento neste fim de semana na cidade de Serra (ES), na região metropolitana de Vitória, no Espírito Santo.

O homem aparece nas imagens encostado na parede e olhando para o celular quando o PM se aproxima. O agente joga spray de pimenta no rosto do homem, que enxuga o rosto com a camisa. Um outro policial observa, próximo a uma viatura.

O homem então aponta para a câmera de vigilância, possivelmente indicando que a ação estava sendo gravada. O PM volta a jogar spray no seu rosto, fala algo e chuta as pernas do homem, que cai.

PM segue agredindo o homem no chão. Pela terceira vez, ele joga spray de pimenta no rosto do homem, o agride com um soco na cabeça e gesticula, como se estivesse dizendo algo. Depois, se afasta.

O QUE A PM FAZIA NA REGIÃO

A corporação disse que fazia operações para coibir eventos clandestinos durante o fim de semana na cidade de Serra.

"Por isso, não é possível identificar prontamente quando ocorreu o fato", informou a PM em nota.