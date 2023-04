Bandidos invadem cidade em MT e atacam quartel da PM

O governo do Mato Grosso afirmou, em nota, que "empregará todas as medidas necessárias na proporção e altura que o caso requer para encontrar e prender os criminosos e garantir a segurança da população".

De acordo com a Sesp (Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso), unidades de policiamento especializado e de operações especiais foram deslocadas da capital e do interior para reagir ao ataque.

Encapuzados, os criminosos chegaram à cidade em vários veículos, em uma ação com características do chamado novo cangaço;

RIO DE JANEIRO, RJ, SÃO PAULO, SP, E BRASÍLIA, DF (UOL-FOLHAPRESS) - Criminosos armados com armas de grosso calibre invadiram a cidade de Confresa, no noroeste de Mato Grosso, a 1.160 quilômetros de Cuiabá.

