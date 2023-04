Professor terá de usar tornozeleira eletrônica após fala ofensiva sobre ataque em SC

O caso foi divulgado pelo portal NSC Total. De acordo com o site, pais e estudantes afirmam que o professor costumava fazer comentários violentos, com o uso de xingamentos.

De acordo com o relato que chegou à pasta, o docente disse que "mataria mais do que quatro pessoas, pois a população está muito grande".

Segundo a decisão, ele deve permanecer distante ao menos 50 metros das instituições. O professor ainda está proibido de manter contato com qualquer estudante que tenha sido seu aluno ou presenciado os fatos narrados no inquérito.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.