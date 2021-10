EUA irão aceitar turistas vacinados com Coronavac e Chile libera quarentena

Mais duas importantes notícias para quem deseja e planeja viajar para o exterior. O turista brasileiro que sonha em conhecer os Estados Unidos já pode preparar a comprovante de vacinação, pois o governo do país anunciou, no último dia 08/10, que vai aceitar a entrada de viajantes imunizados contra a Covid-19 com as vacinas aprovadas pela Organização Mundial da Saúde, que inclui a CoronaVac, e sem precisar cumprir o período de isolamento.

A liberação deve ainda restringir crianças que não podem se vacinar, assim também como os viajantes de países onde as vacinas ainda não estão 100% disponíveis. Aos poucos estamos vendo o turismo vencer uma pandemia, e se reposicionar, por meio da flexibilização da abertura das fronteiras aos turistas estrangeiros.

A outra boa notícia é que o ministério da Saúde do Chile anunciou que, agora, o turista que viajar para o país poderá ser liberado, a partir de 01 de Novembro, da quarentena obrigatória de cinco dias, desde que apresente o teste negativo PCR na hora do desembarque no país chileno. A medida vale para a população local, estrangeiros residentes e turistas de outros países.

O país está aceitando turistas imunizados com as vacinas Moderna, Pfizer/BioNTech, Janssen (Johnson&Johnson), Oxford/AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac e CanSino y Generium (Sputnik-V).

O governo chileno também implementou o Passe de Mobilidade, uma importante ferramenta para o turismo local, o que permite aos turistas realizar viagens inter-regionais, bem como entrar em cinemas, teatros, academias, áreas internas de restaurantes e demais espaços onde seja solicitado o documento, a fim de evitar aglomerações.

O turismo mundial está avançando, e junto a ele o setor receptivo do Brasil e do Amazonas. Esses modelos de maleabilidade pós-pandemia são provas de que não podemos parar de voar, e que a atividade turística está retomando seu lugar na economia mundial.

Fronteiras abertas para brasileiros, turismo eu acredito!