Companhias aéreas lançam tarifas econômicas para o Amazonas

Voos por apenas R$ 217,26, com todas as taxas inclusas, podem ser encontrados para quem deseja viajar de Manaus para Parintins. A redução se dá por conta da concorrência entre as companhias aéreas Azul e VoePass (antiga MAP) que oferecem voos pelo interior do Amazonas.

Ganho para o bolso do turista amazonense e para o desenvolvimento da interiorização no Estado. Além deste valor promocional para a capital do boi-bumbá, é possível também comprar passagem aérea para o município de São Gabriel da Cachoeira pagando R$ 469,00, ida e volta na Azul.

O Turismo interestadual também ganha com essa concorrência. O viajante que planeja viajar de Manaus para outras capitais, como Belém que não tem escalas da Azul e Gol, podem encontrar passagens de ida e volta por R$ 560,00.

Também é possível encontrar bilhete aéreo da capital amazonense para a cidade de Santarém, grande atrativo turístico do Estado do Pará, no valor de R$ 508,00. A cidade é atendida com voos da Azul e Gol.

Precisamos aproveitar a oportunidade e colocar outros municípios também nessa lista de valores promocionais para torná-los mais atrativos e visitados, não só pela população amazonense, mas por turistas de todo o Brasil.

Por melhores tarifas sempre! Turismo, eu acredito!