Setor de eventos emerge como o principal gerador de empregos no Brasil

Com base em dados do IBGE e Ministério do Trabalho foi realizado um estudo pela Associação Brasileira dos Promotores de Eventos (ABRAPE), onde aponta que houve um crescimento de 34,8%, na empregabilidade do setor de eventos como o principal gerador de empregos no Brasil, sendo uma surpresa para todos mostrando que eles estão desenvolvendo um papel crucial na dinâmica econômica do país. Este tipo de setor vem abrangendo desde conferências e feiras até shows e exposições, proporcionando entretenimento e networking, e se revelando como uma fonte substancial de oportunidades de trabalho. Este fenômeno não deve ser subestimado, pois a geração de empregos é um indicador fundamental da vitalidade econômica do país.

Podemos avaliar que o impacto desse panorama no turismo é particularmente significativo. A indústria de eventos não apenas contribui para a criação de empregos diretos, mas também impulsiona setores relacionados, como a hotelaria, alimentação, segurança e transporte. A realização de eventos atrai visitantes, gerando um influxo de turistas, que não só participam das atividades planejadas, mas também exploram a região em si. Além disso, eventos de grande escala têm o poder de projetar uma imagem positiva do país, atraindo a atenção internacional e estimulando o turismo regional e internacional. Essa exposição global reflete em nossa região, pois fortalece o turismo local, assim como, gera receitas significativas, alimentando diretamente a economia local e nacional.

Contudo, é importante reconhecer que a sustentabilidade desse fenômeno depende de uma abordagem equilibrada. A qualidade e diversidade dos eventos, aliadas a políticas eficientes de promoção turística, são cruciais para manter o fluxo constante de empregos e benefícios econômicos para o setor. Essencial para a economia, este segmento foi incluído na lista de atividades que receberam tratamento diferenciado, na proposta de Reforma Tributária, apresentada e aprovada pelo Senado Federal, na última semana.

Logo entendemos que os números do IBGE e do Ministério do Trabalho lançam luz sobre o papel fundamental da indústria de eventos como geradora de empregos no Brasil, destacando sua conexão intrínseca com o setor turístico. Ao reconhecer e nutrir essa relação, o país pode colher os benefícios econômicos e promover um ambiente propício para o crescimento sustentável.



Turismo de eventos, Eu Acredito!